Aragonès reivindica en un article l'oficialitat del català a la UE per "igualtat lingüística"

El text es publica en quatre mitjans internacionals i nega que formi part de la negociació sobre la investidura

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE) a un dia que el Consell Europeu decideixi sobre aquest assumpte: "Els catalans no reivindiquem un tracte de favor, sinó simplement la igualtat lingüística".

En un article publicat aquest dilluns en els mitjans internacionals 'La Reppublica' (Itàlia), 'Público' (Portugal), 'Table.Media' (Alemanya) i 'Nacional' (Croàcia), Aragonès ha subratllat que el català contribueix a enriquir la diversitat lingüística d'Europa i és "una de les 15 llengües oficials més parlades al continent".

"Som Europa i creiem en Europa. I només demanem poder parlar amb Europa com ho fan gairebé tots els nostres conciutadans, en la nostra llengua", ha sostingut el president català, que ha recordat que cal la unanimitat de tots els estats membres perquè prosperi la decisió.

Ha assegurat que Catalunya ha "patit durant segles els efectes del nacionalisme espanyol excloent, que ha fet servir tots els instruments de l'Estat per arraconar altres llengües històriques", després de fer referència a la dictadura franquista, i ha afegit que avui dia hi ha determinats partits que miren d'impedir la normalització d'aquesta llengua.

"DIFICULTATS ECONÒMIQUES"

Aragonès ha lamentat que "algunes veus han al·legat dificultats econòmiques per reconèixer noves llengües" a la UE, en al·lusió als dubtes de Suècia i Finlàndia sobre l'oficialitat del català.

Ha argumentat que "la defensa dels drets dels ciutadans no hauria de passar per un debat econòmic", i ha sostingut que la despesa anual de les institucions europees en traducció suposa un 0,2% del pressupost comunitari, segons les seves xifres.

Aragonès s'ha posat a disposició de les institucions europees per "explorar mecanismes per superar tots els obstacles", i ha recordat que el requisit previ per ser una llengua oficial a la UE és ser oficial en algun estat membre, i el català ho és en la Constitució espanyola.

"És molt més parlada que un bon nombre de llengües oficials en les institucions europees", ha argumentat, i ha negat que aquesta votació sigui un fet conjuntural després de les eleccions del 23J i com a part de les negociacions d'una hipotètica investidura del líder del PSOE i president de Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

"Res més lluny de la veritat. L'impuls del català en les institucions europees és un compromís del Govern de l'Estat adoptat fa més d'un any a l'espai de negociació entre els governs d'Espanya i Catalunya", ha dit en al·lusió a la taula de diàleg.