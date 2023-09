Aragonès recorda que a l'inici del diàleg "es va acceptar" que Catalunya votaria sobre el seu resultat

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recordat aquest dimecres que a l'inici de la taula de diàleg amb el Govern central "es va acceptar que la ciutadania de Catalunya es posicionaria a les urnes sobre el resultat del procés de negociació".

Durant la seva última intervenció en la segona sessió del debat de política general, i en resposta a ERC, ha reivindicat el "camí transitat" en la taula de diàleg des que fa quatre anys --ha dit-- el Govern central va reconèixer el conflicte polític a Catalunya.

Aragonès ha sostingut que treballaran per l'autodeterminació i l'amnistia "cada dia, amb tota la força i fins l'últim alè", després de negociar els indults als condemnats per l'1-O i la reforma del Codi Penal per eliminar la sedició i reformar la malversació.

"Aquest és el camí de la Catalunya dels vuit milions, que volem rica, plena i lliure", ha dit.

Tal com va fer en el discurs inicial, Aragonès ha reclamat posar fi al "dèficit fiscal" per millorar el finançament dels serveis públics a Catalunya, cosa que, a parer seu, hauria de defensar tota l'esquerra catalana.