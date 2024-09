Aragonès recorda Armand de Fluvià com un "referent de lluita, honestedat i humanitat"

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha lamentat la mort de l'activista pels drets LGTBI, heraldista i impulsor del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (Fagc), Armand de Fluvià, qui ha definit com un "referent de lluita, honestedat i humanitat".

"La seva defensa dels drets LGTBI i dels drets nacionals de Catalunya ha estat un exemple per a molts de nosaltres. Gràcies per la teva llibertat i compromís", ha expressat en una publicació a X aquest divendres recollida per Europa Press.

Armand de Fluvià s'ha mort aquest divendres a la matinada als 92 anys a Barcelona per una insuficiència respiratòria, ha informat en un comunicat la Fundació Enllaç, de la qual era president d'honor.