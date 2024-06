Aragonès reclama que no s'intenti diluir el finançament singular amb un "nou cafè per a tothom"

Alerta que Catalunya corre el risc de "tocar sostre, d'arribar al límit"



BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat que "ningú no intenti diluir la idea de singularitat en un nou cafè per a tothom".

Ho ha dit aquest dimecres en la presentació de l'Informe anual de l'economia catalana 2023, en què també han participat la consellera d'Economia i Hisenda en funcions, Natàlia Mas, i la directora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica de la Generalitat, Marta Curto.

Aragonès ha reivindicat que "la Catalunya dels 8 milions no pot funcionar amb els recursos de la Catalunya dels sis milions", per la qual cosa, segons ell, és imprescindible un finançament singular.

"Hem de posar fi a l'espoli fiscal. És un dels grans consensos de la societat catalana", ha dit, i ha afegit que hi ha una finestra d'oportunitat perquè la política ho pugui abordar.

"Tenim finestres d'oportunitat per posar fi a l'espoli fiscal que pateix Catalunya. Aquí a Catalunya, i allà, al Congrés", ha dit.

Ha incidit que el finançament singular significa "disposar de la clau de la caixa, guanyar sobirania fiscal, disposar d'un concert català, d'un sistema fiscal tan singular com el del País Basc o Navarra".

"No ens farem cap favor si pretenem jugar a l'equívoc", ha apuntat, i ha recordat les condicions de la proposta que va presentar el Govern per a aquest finançament singular.

"UN GRAN DEURE"

Aragonès ha dit que en la distància que hi ha entre una economia que funciona molt bé i una societat que no pot aprofitar les oportunitats que brinda una economia dinàmica ha d'actuar la política, la qual cosa ha definit com "un gran deure".

El model que reclama no és "un maquillatge, sinó un canvi de model, un canvi de sistema", que ha afegit que no va en contra de ningú sinó a favor de tothom.

Ha alertat que amb el model actual, Catalunya "corre el risc de tocar sostre, d'arribar al límit", ja que, segons ell, malgrat el bon moment de l'economia catalana, la societat no pot aprofitar totes les oportunitats que hauria de tenir.

El president en funcions ha reivindicat la seva obra de govern i ha dit que el seu executiu "sempre ha treballat amb mentalitat d'estat".