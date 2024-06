Aragonès reclama que no s'abandoni l'impuls de les infraestructures hídriques

Posa en valor els "fonaments sòlids" de l'economia catalana

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat que no s'abandoni l'impuls de les infraestructures hídriques "que han de permetre que Catalunya sigui autosuficient en l'obtenció d'aigua el 2030", malgrat les pluges de les darreres setmanes.

Ho ha dit aquest dijous en la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya, elaborada pel Consell de Cambres, en la qual també han participat el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; l'economista Oriol Amat, i la directora del document, Carme Poveda.

Aragonès ha assegurat que "no es tracta de cometre vells errors", en referència a la decisió de frenar obres en aquest tipus d'infraestructures després de la sequera del 2008.

Ha dit que aquest fre es va donar en el marc de la crisi econòmica iniciada aquell mateix any i que el context actual és diferent, per la qual cosa no s'ha de "permetre reproduir el mateix error".

Ha alertat que si es fa "no ho pagarà un futur govern, ho pagarà la ciutadania", i ha afegit que el mateix ha de passar amb la transició energètica i l'impuls de les renovables.

EVITAR EL TRIOMFALISME

Aragonès ha reiterat que l'economia catalana "va bé", tot i que ha demanat evitar el triomfalisme i la mirada conformista per mantenir-se en la via del creixement.

Ha assegurat que s'ha de "celebrar el bon moment, sobretot dels elements" que fan avançar l'economia, i trobar i tenir delimitades les claus de l'èxit, en les seves paraules.

El president en funcions ha posat en valor que l'economia catalana té uns "fonaments sòlids" i que el creixement és més equilibrat i sòlid que en altres moments expansius.

Aragonès ha repetit la necessitat que Catalunya compti amb un nou model de finançament basat en el concert econòmic i que actualment "hi ha una finestra d'oportunitat" per aconseguir-lo.