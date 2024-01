Aragonès reclama una llei d'amnistia molt sòlida perquè els seus detractors la "intentaran boicotejar"

Sobre ERC i Junts: el Govern central ha de "reflexionar sobre quines són les dinàmiques que afavoreix"



BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit que l'amnistia "ha de ser una llei el més sòlida possible" perquè augura que els enemics de la norma la voldran boicotejar.

En una entrevista de 'La Vanguardia' aquest diumenge, recollida per Europa Press, ha avisat que "aquests enemics són molt poderosos a nivell d'Espanya i intentaran boicotejar l'aplicació de la llei en el seu esperit i en la seva forma".

Quant a si ERC hauria de canviar d'estratègia i pressionar més el Govern central com fa Junts, ha contestat que "el govern de l'Estat haurà de reflexionar sobre quines són les dinàmiques que afavoreix i quines no".

"Tenim un plantejament estratègic molt clar que no es basa ni en tàctiques ni en correcuites de l'últim moment", sinó en una negociació que desemboqui en un referèndum, i que per això té tres objectius per al 2024: un finançament singular, culminar el traspàs de Rodalies i un compromís de Catalunya i de l'Estat amb el català.

NO BARREJAR IMMIGRACIÓ I DELINQÜÈNCIA

Sobre el fet que Junts hagi establert acords pel seu compte aquesta setmana amb el Govern central, ha respost que encara s'han de concretar, més enllà de titulars informatius: "De moment el que coneixem, tot és molt genèric i no hi ha detalls".

Respecte al pacte de Junts sobre immigració, ha avisat que barrejar-la amb la seguretat "fa un mal favor" a Catalunya i s'allunya de la tradició del catalanisme integrador, inclosa la de l'antiga CDC.

PRESSUPOSTOS

També s'ha referit als PGE 2024, per avisar que ERC "no ha signat cap xec en blanc", tot i que la voluntat sigui que tant Estat com Generalitat aprovin els seus respectius comptes.

Quant als pressupostos catalans 2024, ha fet "una crida no només al PSC sinó també als Comuns, Junts i amb la CUP" perquè siguin responsables i es puguin aprovar.

ASPIRA A SER CANDIDAT

Aragonès ha dit que té "tota l'energia, tota la força per continuar" i ser candidat en les eleccions catalanes per culminar els projectes, si bé ha recordat que ERC decideix els seus candidats.

Ha reiterat la seva voluntat d'esgotar la legislatura, de manera que les eleccions es facin al febrer del 2025.

SEQUERA

El president ha respost les crítiques a la gestió de la sequera, constatant que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) l'han anat gestionant des de fa anys PSC, CiU, Junts, ICV, els Comuns i, des de fa dos anys, ERC.

I ha rebutjat la interconnexió de les aigües de l'Ebre amb l'ATLL, perquè creu que no té sentit i "va en contra dels criteris de la UE".

A més, ha destacat que Catalunya està construint infraestructures perquè les seves conques internes es desenvolupin sense recórrer a l'aigua de l'Ebre, i ha afegit: "Per molt que anem ràpid a fer la interconnexió, no serviria per a la sequera actual".

MÒBILS A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

En parlar d'educació, ha dit que aviat hi haurà "una restricció de l'ús de mòbils" a primària i una regulació molt restrictiva a secundària: així, es podran utilitzar en activitats docents que ho requereixin, però no durant la resta de temps a l'aula, ni al pati.

Sobre els mals resultats de l'informe Pisa malgrat les inversions en educació, ha dit que "els resultats es veuen a mitjà i llarg termini", i que els resultats que s'acaben de publicar probablement siguin conseqüència de decisions de fa anys.