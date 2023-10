Aragonès reclama a l'Estat una declaració de desgreuge per l'afusellament de Companys

Ho demana també per "tota una generació" de represaliats, exiliats i executats

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat aquest diumenge a les institucions de l'Estat una declaració institucional de desgreuge per l'execució el 1940 del seu antecessor Lluís Companys, que "sobretot va ser afusellat per ser president de Catalunya".

Ha fet un breu discurs aquest diumenge al matí al cementiri barceloní de Montjuïc coincidint amb el 83è aniversari de la seva mort, que congrega cada any homenatges d'institucions i partits davant de la seva tomba.

"Altres governs d'altres estats han reconegut, com a continuadors de màximes insituciones de l'estat que els ha precedit, la seva responsabilitat", ha recordat.

UNA DECLARACIÓ QUE EN "RESTAURI" LA FIGURA

Ha concretat que l'"acte de desgreuge" sigui una declaració institucional que restauri la seva figura constatant la injustícia del seu procés, la il·legitimitat de l'òrgan que el va jutjar i la nul·litat de la sentència.

Ho ha demanat, no només per Companys, sinó com a reconeixement a tota una generació de represaliats, exiliats i executats "després d'haver defensat els drets i llibertats, la democràcia i Catalunya".

"Gràcies a ells avui som aquí, continuant la mateixa lluita, seguint el mateix camí", que ha resumit com la defensa de valors republicans, d'igualtat, de fraternitat entre persones i pobles, i de plena llibertat de Catalunya, ha dit textualment.

LA MEMÒRIA HISTÒRICA ÉS "ANTÍDOT"

"La memòria històrica és el millor antídot contra l'oblit", ha dit, i ha recordat que va ser l'únic president triat democràticament que va resultar assassinat entre el 1936 i el 1945, que ha definit com el període de la gran confrontació europea.

El també dirigent d'ERC (que va ser el partit de Companys), ha insistit que el van afusellar per "republicà, catalanista i d'esquerres", però sobretot per presidir la Generalitat.

Ha assegurat que el franquisme volia acabar així amb l'autogovern català i amb el que representava la Generalitat el 1940 com a dipositària d'una política "a favor d'unitat nacional, justícia social i plena democràcia".

"Visca Catalunya, visca la república i visca la llibertat!", ha dit per acabar el seu discurs parafrasejant el seu antecessor.