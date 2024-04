Aragonès recela de les crides a la unitat de Puigdemont: "Potser arriben una mica tard"

"Les necessitàvem durant els últims tres anys, no durant els últims tres dies"

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha manifestat aquest dimarts el seu recel davant les crides a la unitat del candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont: "Potser arriben una mica tard".

"Em sorprèn que vinguin tres dies abans que comenci la campanya. Les necessitàvem durant els últims tres anys, no durant els últims tres dies", ha retret en unes declaracions als mitjans al Palau de la Generalitat per la diada de Sant Jordi.

Segons Aragonès, van trobar a faltar aquesta crida a la unitat quan Junts va decidir sortir del Govern o quan van rebutjar donar suport al projecte de pressupostos d'aquest any.

"Si abans actuaven d'una manera i ara canvien d'opinió, ningú no ens assegura que després del 12 de maig no ho tornin a fer. No em refiaria gaire d'aquestes crides d'última hora a la unitat", ha etzibat.

ENQUESTES

Sobre que les enquestes vaticinin que ERC quedarà per sota del PSC i Junts+, Aragonès ha reiterat que l'enquesta decisòria serà la del 12 de maig i creu que hi ha un escenari "molt obert".

"La meva candidatura representa l'alternativa als qui han governat sempre. Continuaré defensant la feina feta aquests anys, amb la convicció que han valgut la pena aquests tres anys de govern republicà, que ha de seguir amb polítiques per a la majoria i en defensa del país", ha subratllat.

CATALÀ

També ha aprofitat la seva intervenció en la diada de Sant Jordi per demanar la necessitat de "redoblar el compromís" amb el català amb l'objectiu de mantenir-ne l'ús social en el dia a dia i en tots els àmbits de convivència i acadèmics.

"És un dia per reafirmar el nostre compromís amb la nostra llengua, que ha patit intents de minorització. És una llengua viva, amb la qual convidem a formar part d'aquest poble. L'estimem tant que la volem compartir amb totes les persones que fan de Catalunya casa seva i ens visiten", ha recalcat.