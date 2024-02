Aragonès rebutja que els resultats de les gallegues condicionin la llei d'amnistia

Insta el PP a donar suport a la mesura al Congrés

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebutjat aquest diumenge que els resultats de les eleccions gallegues puguin condicionar la llei d'amnistia: "La llei d'amnistia és tan important que està per sobre de qualsevol esdeveniment polític com les eleccions gallegues".

Ho ha dit en ser preguntat sobre si els resultats del 18-F a Galícia poden portar el PSOE a accelerar les negociacions amb Junts perquè la mesura de gràcia s'aprovi al Congrés, en la seva intervenció a la seu de l'Executiu català després d'una trobada amb el ministre-president de Flandes, Jan Jambon.

Aragonès ha exposat que "cada dia que passa sense aprovar-se la llei d'amnistia és un dia en el qual continua la repressió i en el qual hi ha nous riscos".

Davant els comicis, el líder de l'Executiu català ha expressat que dona suport a "totes aquelles altres nacions que vulguin el millor per als seus ciutadans".

"Crec que molts gallecs i gallegues viuen el dia d'avui (diumenge) com un dia d'esperança. Esperem que aquesta esperança arribi a bon port", ha afegit.

JUDICI A GARRIGA, JOVÉ I SALVADÓ

Aragonès ha destacat que espera que la setmana vinent aquesta llei rebi llum verda del Congrés, perquè "el temps també és important".

Ha lamentat que el 10 d'abril comenci el judici per presumpta desobediència en els preparatius de l'1-O al president d'ERC al Parlament i ex-secretari general de Vicepresidència de la Generalitat, Josep Maria Jové; a l'actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i a l'ex-secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó.

"Si haguéssim aprovat la llei en el plenari del Congrés fa unes setmanes, aquest judici ni hauria començat. Però aquestes tres persones s'hauran d'asseure al banc dels acusats pel seu compromís amb la llibertat de Catalunya", ha asseverat.

Igual que ha assegurat que mentre no s'aprovi l'amnistia continuarà la repressió, Aragonès ha considerat que també continuaran "les maniobres per intentar vincular al terrorisme el que van ser protestes en exercici de la llibertat", que, segons ell, persegueixen l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

NEGOCIACIONS PP-JUNTS

En ser preguntat sobre les negociacions entre els 'populars' i Junts davant una possible investidura del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, Aragonès ha exposat que el que el PP defensa "està en les antípodes dels interessos de la ciutadania de Catalunya".

Ha assenyalat que el PP hauria de donar suport a l'amnistia i, en el cas de, segons ell, voler trobar solucions per a Catalunya, ha dit que els de Feijóo "ja ho poden fer ara donant suport a la llei d'amnistia".

PRESSUPOSTOS DEL 2024

El titular de la Generalitat ha confirmat que l'Executiu treballa per tenir els pressupostos del 2024 i que el seu objectiu és arribar al Parlament amb acords previs amb els grups.

Ha ressaltat la importància dels comptes perquè "cada setmana en la qual no és possible arribar a un acord és una setmana menys d'execució pressupostària" que, al seu parer, farà que la Generalitat tingui més pressa per executar aquests 2.400 milions d'euros.