Aragonès rebrà Rovira, Wagensberg, Serra, Rodríguez i Campmajó a la Generalitat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, rebrà aquest dimarts al Palau de la Generalitat la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra; el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i l'activista Josep Campmajó, després del seu retorn a Catalunya divendres.

Segons informen aquest dilluns fonts del Govern, la recepció serà a les 12 hores i, per aquest motiu, dimarts no hi haurà roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.

Tots cinc, que residien a Suïssa, van tornar a Catalunya divendres i van ser rebuts primer a Salses (França) per diversos dirigents independentistes i després a Cantallops (Girona), després de l'arxivament de la causa judicial de Tsunami Democràtic.