Aragonès qüestiona que Puigdemont practiqui la unitat i l'acusa de parlar "només de si mateix"

També critica Illa per rebutjar un finançament singular per a Catalunya

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha qüestionat que el cap de llista de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, practiqui la unitat independentista i l'ha acusat de parlar "només de si mateix".

"La unitat no és un objecte que utilitzis a conveniència, es demostra amb fets. I durant tot aquest temps, les declaracions públiques no han anat en aquesta línia", ha retret en el Barcelona Tribuna, fòrum promogut per la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País, l'Associació Espanyola de Directius (AED) i 'La Vanguardia'.

Per Aragonès, cal recuperar "certa credibilitat" abans de fer propostes en la direcció de recuperar la unitat independentista, i creu que Junts la podria haver practicat donant suport al projecte de pressupostos del 2024 que no va tirar endavant, entre altres qüestions.

També ha retret que el també expresident català i eurodiputat de Junts rebutgi celebrar un cara a cara amb ell, motiu pel qual considera que "perd una oportunitat" per confrontar propostes.

"Catalunya no pot estar presidida per qui està allunyat dels problemes de la gent i només parla de si mateix, defuig tots els debat sobre el model de país i el finançament que Catalunya necessita", ha sostingut.

Arran d'això, ha aprofitat per també criticar el candidat del PSC a les eleccions, Salvador Illa, per oposar-se a un model de finançament singular per a Catalunya amb l'argument que és un "privilegi".

"Catalunya no la pot presidir algú que es conforma i es queda de braços plegats davant un dèficit fiscal de 22.000 milions.

Això sí que és l'infern fiscal que pateix Catalunya", ha manifestat el president català, que veu el PSC més preocupat per no incomodar el govern de Pedro Sánchez que per defensar els interessos dels catalans.

POSAR FI AL DÈFICIT FISCAL

En la seva opinió, la prioritat ha de ser "posar fi al dèficit fiscal perquè si Catalunya no disposa de tots els recursos que genera aviat tocarà sostre", ha avisat.

"Si no tinguéssim un espoli fiscal de 22.000 milions d'euros, Catalunya estaria molt millor. Van a l'Estat i no tornen. Quants plans Marshall finançaríem?", s'ha preguntat.

I és que, segons Aragonès, l'actual model de finançament és "una llosa insuportable, està obsolet, és opac i injust", i per això defensa que s'ha de canviar i fer-ho per via d'una relació bilateral amb l'Estat.

EVITA CONCRETAR POSSIBLES SUPORTS

En el torn de preguntes, Aragonès ha evitat pronunciar-se sobre si els vots d'ERC, en cas que no guanyin les eleccions, serviran per fer president Illa o Puigdemont, i tampoc si acceptaria els seus vots per ser reelegit en el càrrec.

"Es parla d'un possible bloqueig. La qüestió és què farem. A partir del 13 de maig parlarem del què", ha avisat el president de la Generalitat, després de destacar que qualsevol debat que s'obri aleshores haurà de ser a partir de propostes.

Sí que ha recalcat que, en cap cas, acceptaran els vots d'Aliança Catalana per presidir la Generalitat perquè "l'extrema dreta és extrema dreta a tot arreu, vagin amb estelada o amb bandera espanyola".

En preguntar-li sobre què farà si no és reelegit en el càrrec, ha assegurat que continuarà servint Catalunya: "Un president de la Generalitat quan acaba el seu mandat continua sent dipositari del prestigi d'aquesta institució", ha resolt.