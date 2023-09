Aragonès sobre la querella per tortures a la Via Laietana: un pas "contra la impunitat franquista"

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que la Fiscalia de Barcelona hagi donat suport a l'admissió a tràmit de la querella de les entitats memorialistes per crims contra la humanitat i tortures al sindicalista Carles Vallejo, a causa de la seva detenció durant el franquisme a la Prefectura de la Via Laietana: "Un pas més cap a la justícia, la reparació i contra la impunitat franquista".

Així s'ha expressat en una anotació a X recollida per Europa Press aquest dijous, en la qual ha donat les gràcies a tothom que hi ha contribuït: "Anys de lluita que comencen a donar fruits".

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, també ha celebrat per la xarxa X que la Fiscalia defensi admetre a tràmit la querella i ha donat l'enhorabona a Vallejo: "La Generalitat ens personem com a acusació particular per reforçar la causa. S'obre una bretxa de justícia i reparació".