Aragonès sobre que Puigdemont busqui la seva restitució com a president: "En tot cas, és personal"

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha opinat que la restitució en la presidència a la qual va fer referencia l'expresident i candidat de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, durant el discurs en el qual va presentar la seva candidatura a les eleccions catalanes "en tot cas, és una restitució personal, no institucional".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press en preguntar-li per aquest assumpte, sobre el qual també ha reivindicat que tant l'expresident Quim Torra com ell han estat "presidents legítims de la Generalitat de Catalunya" gràcies als vots del Parlament i de Junts.

Per això, ha sostingut que té tot el sentit que Puigdemont "vulgui ambicionar" la seva candidatura, de la mateixa manera que Aragonès pretén revalidar la presidència, però la restitució que demana tan sols és personal.

En l'acte celebrat a Elna (França) el 21 de març, Puigdemont va afirmar que havia decidit presentar-se a les pròximes eleccions catalanes per a la "restitució de la presidència de la Generalitat, per reprendre el camí que la repressió i la divisió van bloquejar".

En preguntar-li per la possibilitat de pactar amb Junts després de les eleccions, ha indicat que ERC s'hi presenta per aconseguir la màxima força i reduir els pactes, si bé el partit assumeix "que Catalunya és diversa i cal arribar a acords entre diferents".