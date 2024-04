Aragonès promet la gratuïtat de tota l'etapa d'escola bressol si torna a ser president

Acusa Illa d'haver abandonat la immersió i defensar la proposta de Cs

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres la seva voluntat que tota l'etapa d'escola bressol --de 0 a 3 anys-- sigui de franc al llarg de la legislatura si revalida el càrrec.

En una conferència de Fórum Europa, ha recordat que durant la seva presidència han impulsat la gratuïtat de l'I2, la qual cosa suposa "una carta de presentació per anunciar que, en la pròxima legislatura, l'escola bressol d'aquest país serà gratuïta i universal".

"És un pas imprescindible per garantir la igualtat d'oportunitats", ha dit el president, que també ha reivindicat la gestió econòmica, de reindustrialització i en matèria de recerca i desenvolupament que han dut a terme amb acords com el d'Ebro i Chery anunciat dimarts.

Segons Aragonès, un canvi al capdavant de la Generalitat podria suposar que s'abandonessin les prioritats dels republicans i que es tornés "a un model de país amb una economia purament de serveis i no una economia que aposta pel valor afegit".

També ha situat la simplificació administrativa per a tots els ciutadans, i no només per a les empreses, com un altre dels seus objectius per a la pròxima legislatura, i ha reiterat la seva proposta de crear una conselleria de llengua catalana.

CATALÀ

Sobre aquesta qüestió, ha acusat el cap de llista del PSC a les eleccions, Salvador Illa, d'haver abandonat el model d'immersió lingüística i defensar la proposta de Cs.

"Em sorprèn que Illa canviï el posicionament tradicional del PSC de defensa de la immersió cap a un model de trilingüisme a l'escola. Em preocupa. Era la proposta que feia Cs".

Segons Aragonès, cal posar al dia el model d'immersió en molts àmbits perquè --ha admès-- no s'han assolit alguns objectius i s'han de reforçar, "però l'alternativa no poden ser les receptes de Cs, que es van portar al Parlament per afavorir la divisió social al país".

"Això ho hem de combatre i ho combatré. Necessitem un president de la Generalitat que defensi la llengua sempre, que no l'abandoni mai", ha subratllat.

"FINESTRA D'OPORTUNITAT"

Ha reivindicat la capacitat del Govern d'arribar a acords, i ha apuntat que en la pròxima legislatura vol pactar les bases d'un referèndum a Catalunya, qüestió en la qual considera que s'obre "una finestra d'oportunitat"; un finançament singular, i reforçar l'estat del benestar i el català.

A parer seu, el PSOE "no té alternativa per pactar, ara no hi ha el comodí de Cs", per la qual cosa ha demanat als catalans que confiïn en qui sempre ha apostat per aquest camí, en referència a ERC.

És més, creu que la negociació d'aquests aspectes, fins i tot el traspàs de Rodalies, pot estar en risc si no governen els republicans: "No fa 10 mesos que hem canviat d'opinió. No estàvem amb una confrontació amb pocs resultats pràctics", ha dit en referència implícita a Junts.

PUIGDEMONT

En preguntar-li com es refan els ponts amb Junts, ha lamentat que sortissin del Govern i ha qüestionat les "crides a la unitat" del candidat de Junts+ a les eleccions, Carles Puigdemont.

Segons Aragonès, les crides a la unitat s'han de demostrar amb fets i posar-se en pràctica: "Sempre he tingut la mà estesa, crec que no ha estat corresposta en molts àmbits", ha lamentat.