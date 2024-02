Aragonès preveu que la taula de diàleg es reuneixi abans de Setmana Santa

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, preveu que la taula de diàleg entre el Govern central i el Govern se celebrarà abans de Setmana Santa.

En preguntar-li per la data en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, també ha respost "que una taula de negociació buida no serveix de res", que el seu objectiu és avançar i no només fer-se la foto.

Aragonès i el president del Govern central, Pedro Sánchez, van mantenir una reunió el 21 de desembre en la qual van acordar que la pròxima trobada s'ha de celebrar el primer trimestre del 2024.

"Aquesta taula estava prevista el primer trimestre i --crec que Setmana Santa és en les primeres setmanes d'abril--, per tant, sí, la previsió és aquesta", ha dit.