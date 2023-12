Aragonès preveu destinar 20 milions per començar a desplegar el Pacte per la Salut Mental

Defensa una estratègia conjunta i Vilagrà eliminar l'"estigma"



BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que el Govern destinarà 20 milions d'euros a la proposta de pressupostos de la Generalitat del 2024 per començar a desplegar el Pacte Nacional per la Salut Mental, i ha destacat que són "recursos addicionals per a les mesures addicionals" que sorgeixen d'aquest pacte.

Ho ha dit aquest divendres en presidir la reunió de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental, en què ha afirmat que "1 de cada 4 persones tindrà un problema relacionat amb la salut mental al llarg de la seva vida", i ha instat a abordar la salut mental en tots els àmbits i etapes de la vida.

Aragonès ha defensat "traçar una estratègia" conjunta per a la salut mental a Catalunya i ha assegurat que el 2024 s'aprovarà el Pacte Nacional per la Salut Mental i que s'aplicaran mesures concretes fruit d'un treball interdepartamental.

Ha posat en valor que la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental és un "organisme clau per poder tirar endavant un dels reptes importants d'aquesta legislatura, com l'impuls de les polítiques de salut mental i el benestar emocional", i ha recordat que fa un any i mig que tot el Govern treballa en aquest assumpte.

"Estem treballant conjuntament perquè els canvis i noves mesures i estratègies siguin sòlides, per revertir una realitat injusta per a totes les persones afectades per qüestions de salut mental", ha remarcat.

Aragonès ha insistit que el Govern ja té un diagnòstic compartit i els eixos estratègics i que l'objectiu és "consolidar-ho per poder signar el pacte el 2024", i sobre les mesures, ha apostat per potenciar la prevenció i detecció precoç i la recuperació.

VILAGRÀ

Per la seva banda, la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha insistit en l'"eliminació de l'estigma" de la salut mental, la protecció dels drets, l'accés a serveis de protecció i l'atenció eficaç a les persones afectades.

"Encara cal fer molts més passos", ha dit, i ha afegit que s'ha de donar un abordatge integral a la salut mental i que aquests 20 milions d'euros addicionals ajudaran a aquest objectiu.