Aragonès es posa en contacte amb Grifols per analitzar la situació després de l'informe de Gotham

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, preveu posar-se en contacte amb Grifols durant aquest dimarts per analitzar la situació de l'empresa arran de l'informe publicat per Gotham City Research, ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

La companyia d'anàlisi Gotham City Research, l'inversor a la baixa que el 2014 va desencadenar amb un informe l'escàndol de Gowex, ha publicat un informe sobre la companyia d'hemoderivats, la qual acusa de manipular les seves ràtios de deute i el resultat brut d'explotació (ebitda) per reduir artificialment l'apalancament, per la qual cosa adverteix que les seves accions serien "no invertibles".

Plaja ha explicat que el Govern ha "establert contacte" amb l'empresa des de primera hora i que s'està analitzant l'evolució del cas detalladament.

"Grifols, òbviament, és una empresa estratègica del país", ha afegit Plaja, que ha dit que la prudència és, en les seves paraules, absolutament imprescindible i necessària.

La portaveu s'ha mostrat convençuda que Grifols "continuarà sent un puntal i un referent nacional i també internacional".