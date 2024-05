Aragonès portarà a les autoritats de la competència les seves preocupacions per l'OPA del BBVA al Sabadell

No hi veu una estratègia política però creu que es restaria "instruments" a Catalunya



BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha afirmat aquest divendres que el Govern farà arribar a les autoritats de la competència les seves "preocupacions" per l'OPA hostil del BBVA sobre el 100% de Banc Sabadell.

Ho ha dit en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha dit que aquest moviment "va en contra de la competència bancària i dels clients".

MANCA DE COMPETÈNCIA

"Catalunya està en un procés de reindustrialització molt important. És més fàcil demanar crèdit si hi ha 6 o 7 bancs que si n'hi ha 3", i ha apuntat que això produirà un problema de concentració bancària i de manca de competència.

Ha refusat que darrere aquest moviment hi hagi una estratègia política, tot i que hi veu una estratègia financera que pot tenir conseqüències polítiques i econòmiques per a Catalunya, perquè "li restaria instruments".

MENYS CAPACITAT

Creu que la integració del Sabadell en un banc més global amb centre operatiu fora de Catalunya "restaria capacitat" a les empreses i clients catalans, a més d'eliminar ocupacions.

"El BBVA vol continuar creixent, és un banc que juga en una lliga a nivell global i creu que té una oportunitat comprant el Sabadell. Volen generar valor per als seus accionistes, no per a l'economia catalana", ha assegurat.