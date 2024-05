Aragonès planteja un Pacte Nacional per simplificar i modernitzar l'administració

Vol que l'administració catalana sigui una de les "més avançades d'Europa i del món"

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha plantejat aquest dijous un Pacte Nacional per a la simplificació i la millora de l'administració per promoure la modernització i l'atenció personalitzada.

Ho ha dit en la jornada 'Catalunya decideix' organitzada per 'El Periódico de Catalunya', en la qual ha explicat que el seu objectiu és convertir l'administració pública catalana en una de les "més avançades d'Europa i del món".

Per fer-ho, aposta per reduir tràmits i burocràcia; crear una finestreta única d'atenció ciutadana i crear mecanismes de defensa dels drets dels ciutadans dins la pròpia administració, i ha defensat que per a aquest Pla Nacional és "essencial" tenir pressupostos.

REJOVENIR I NOUS PERFILS

Ha sostingut que la seva proposta rejoveniria l'administració i incorporar nous perfils, i ha ofert la mà als ajuntaments, als col·legis professionals, les organitzacions empresarials, les cambres de comerç i els sindicats per abordar aquest Pacte Nacional.

"Hem de poder fer convocatòries de secretaris i interventors per a les tramitacions administratives que van lentes, un dels principals problemes per a les llicències d'activitat", ha exemplificat Aragonès, que troba clau que la Generalitat pugui fer convocatòries.