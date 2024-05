Aragonès planteja obrir una "segona fase" cap a la independència amb un referèndum

Celebra que Junts hagi entrat en les negociacions i deixi l'estratègia del 'no'

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha plantejat aquest divendres obrir una "segona fase" del procés independentista amb un referèndum pactat amb l'Estat, i ha instat la resta dels partits a posar les bases durant la pròxima legislatura d'una consulta vinculant.

Així s'ha expressat en una atenció als mitjans a Barcelona, en què ha donat per "tancada" la primera fase del conflicte polític amb l'Estat, ha dit, després d'haver aconseguit els indults, l'eliminació del delicte sedició i la llei d'amnistia.

Aragonès ha remarcat la necessitat de comptar amb suports internacionals per aconseguir el referèndum pactat, i ha defensat un pacte entre els partits "demòcrates" de Catalunya per posar, diu, la democràcia per davant i acceptar el resultat de les urnes.

Respecte a la posició dels partits independentistes, el president ha celebrat que Junts hagi abandonat l'estratègia del 'no' i entrat en una via de negociació, i ha defensat que altres partits ara segueixen el camí d'ERC.

ERC "INTERPEL·LA UNA MAJORIA"

Preguntat per l'últim sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicat aquest divendres, que augura un avanç del PSC i un vot volàtil entre l'electorat d'ERC, el president ha erigit el seu partit com el partit central de Catalunya que "interpel·la una majoria" dels catalans.

Així mateix, Aragonès ha reiterat el seu rebuig a qualsevol pacte amb Aliança Catalana, i ha afegit textualment que l'extrema dreta allunya els catalans d'una "república catalana amb drets i llibertats per a tothom".