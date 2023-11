Aragonès planteja incloure Junts en la taula Generalitat-Govern per pactar un referèndum

"No veig cap escenari que sigui previsible que em porti a convocar eleccions"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha plantejat aquest dilluns incloure Junts i CUP a la taula de diàleg entre el Govern i el Govern central per negociar la celebració d'un referèndum.

Ho ha dit en una entrevista de Tv3 recollida per Europa Press, en la qual ha defensat que la negociació pel referèndum ha de ser entre governs, però ha afegit que ell obre "la porta a aquells amb els quals comparteixen objectius".

"Obro la porta al fet que aquells amb els quals compartim objectius, que és la resta de l'independentisme i tots aquells que defensen també el referèndum, a formar part de la delegació que defensi la posició de Catalunya", ha sostingut.

En aquest sentit, ha assenyalat que Junts ha virat la seva posició: "Fa uns mesos creien que la negociació no era l'estratègia adequada. Avui la defensen".

"Si la CUP vol participar... Ells tenen reserves sobre el procés de negociació", ha afegit Aragonès, encara que ha reiterat que aposta per un grup de treball conjunt.

VOTAR SOBRE LA INDEPENDÈNCIA

Aragonès ha defensat que en els propers quatre anys s'ha d'arribar a un acord "perquè Catalunya pugui votar sobre la independència".

Ha reivindicat que, per aconseguir-ho, la negociació ha de ser entre governs i no entre partits: "No és entre el PSOE i ERC o entre PSOE i Junts, sinó que és un conflicte entre Catalunya i Espanya".

"La negociació ha de representar als dos països, Catalunya i Espanya, les dues societats i qui les representa són les institucions", ha afirmat.

OPORTUNITAT "HISTÒRICA"

Ha cridat a aprofitar la força que va aconseguir l'independentisme en les eleccions generals del 23 de juliol: "Tenim una oportunitat històrica, perquè mai Catalunya havia tingut aquest pes decisiu al Congrés.

Ha recordat que, en el marc de la negociació per investir de nou al president del Govern central, Pedro Sánchez, s'han aconseguit acords per a una llei d'amnistia i per continuar en el camí del diàleg.

ELECCIONS EN 2025

Aragonès s'ha mostrat partidari que les properes eleccions al Parlament siguin al febrer de 2025 i esgotar la legislatura: "En aquest moment, no veig cap escenari que sigui previsible que em porti a convocar eleccions".

Preguntat per si existeixes un enfrontament entre ell i el president d'ERC, Oriol Junqueras, ho ha rebutjat: "Les hem vist de tots els colors".