Aragonès ofereix a Junts una negociació "coincident i coordinada" amb el PSOE

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ofert aquest dilluns a Junts una negociació "coincident i coordinada" amb el PSOE per a una possible investidura del candidat socialista i president del Govern central, Pedro Sánchez.

Ho ha dit en una entrevista de TV3, recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que desconeix el contingut de la conferència que dimarts oferirà a Brussel·les l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en la qual exposarà l'estratègia negociadora de Junts.

"Quan ERC estàvem sols vam aconseguir passos. Si s'hi afegeixen altres formacions es multiplicaran els efectes", ha expressat Aragonès, que creu que ERC i Junts coincideixen en els seus objectius.

El president ha recordat que ell no s'ha mogut de la seva posició: "Fa un any deia que s'ha de forçar l'Estat a continuar negociant per resoldre el conflicte polític, amb l'amnistia i l'autodeterminació com a solucions", fet que va generar discrepàncies i va resultar en la sortida de Junts del Govern.

Aragonès ha celebrat que Junts "decideixi ara explorar aquesta negociació que feia un any veien impossible".

RETORN AL GOVERN DE JUNTS

Preguntat per si es contempla el retorn de Junts al Govern, Aragonès ha assegurat que l'opció "no està sobre la taula".

"Un govern necessita continuïtat i volem treballar amb Junts en tots els àmbits en els quals sigui possible. M'agradaria fer-ho també amb la CUP i els comuns", ha afegit.