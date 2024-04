Aragonès ofereix debatre per separat amb Illa i Puigdemont si rebutgen fer-ho tots tres

Veu Illa "obsessionat" amb no molestar La Moncloa i Puigdemont amb la seva tornada

SITGES (BARCELONA), 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha ofert aquest dissabte als candidats Salvador Illa (PSC) i Carles Puigdemont (Junts) debats a dos amb ell, després que el socialista va rebutjar l'oferta del mateix Aragonès d'un debat a tres.

Durant l'acte d'ERC 'Guanya Catalunya' a Sitges (Barcelona) amb l'alcaldessa Aurora Carbonell, Aragonès també ha tornat a oferir el debat a tres a l'estranger, atès que Puigdemont no és a Espanya.

"Que ningú no tingui por de debatre amb ERC", ha dit, perquè veu necessari que els electors escoltin un debat sobre idees i comparin, i ha afegit que ell mateix sí que té propostes, mentre que veu Illa i Puigdemont obsessionats amb objectius diferents al de Catalunya.

"Uns estan obsessionats, aquestes eleccions, amb no molestar La Moncloa i els altres estan obsessionats només amb un objectiu personal", ha dit en al·lusió implícita a Illa i a Puigdemont.

Sobre Puigdemont, ha afegit que el veu obsessionat "amb una tornada personal, que pot ser legítim, però això no dona resposta a les necessitats del país".

COMPROMISOS COMPLERTS

Per això, creu que ells dos no volen parlar de projectes concrets per a Catalunya, ja que "estan molt més còmodes, o bé no parlant per no molestar La Moncloa, o només parlant d'ells mateixos".

Aragonès ha insistit que ell sí que té projectes concrets i ha defensat que l'avala haver complert tres compromisos que va fixar en el seu discurs d'investidura: "Perquè complim la nostra paraula".

Ha recordat que el primer compromís va ser recuperar els serveis públics afectats per la covid, i que avui Catalunya té més sanitaris, personal de cures i docents "que mai".

El segon compromís era reconstruir l'economia catalana després de la pandèmia, per la qual cosa ha defensat que avui Catalunya té l'atur més baix en 16 anys, 3.700.000 catalans treballant, les inversions industrials més importants dels últims 20 anys i les inversions científiques privades més importants de la història.

I també ha recordat la seva tercera promesa: "Em vaig comprometre a treballar per acabar amb la repressió i per obrir una nova etapa" per debatre sobre la sobirania catalana.

"Hem alliberat els presos polítics. Això no va passar per un canvi d'opinió de Pedro Sánchez", sinó per la constància d'ERC, ha dit, i ha recordat que, a més, es va acabar amb el delicte de sedició i s'ha aconseguit la llei d'amnistia.

REFERÈNDUM I FINANÇAMENT

"I ara diuen que 'no' al referèndum, però a tot el que hem aconseguit ja es va dir que no" i s'ha anat aconseguint igualment, ha afegit.

"És un 'no' que s'esvairà amb el temps gràcies a la nostra constància. I amb el nostre esforç també aconseguirem el referèndum", ha augurat.

No obstant això, ha promès no oblidar "la màxima cura" pels serveis públics, els autònoms, els treballadors, les pimes i les científiques que volen emprendre.

Per això precisament, ha dit que Catalunya també mereix el finançament singular que ell planteja, de manera que els impostos dels catalans vagin als seus serveis, però ha lamentat que "alguns no volen parlar" d'això, en una altra al·lusió als seus contrincants.