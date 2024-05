Aragonès no veu problema en que mossos fora de servei i sense arma protegeixin a Puigdemont

Defensa que els agents poden fer "el que vulguin" en el seu temps lliure si no van armats

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha emmarcat en una qüestió personal que agents dels Mossos d'Esquadra fora de servei protegeixin al candidat de Junts+ i expresident, Carles Puigdemont, i ha dit que si és fora d'horari i compleixen la llei "no té perquè haver-hi problema".

Ho ha dit en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li per una informació publicada a 'El País', que revela que mossos sense arma aprofiten dies de festa i de vacances per garantir la seguretat de Puigdemont, situació que el cos està estudiant.

Aragonès ha sostingut que serà el règim intern del cos qui haurà de dirimir si s'ha produït alguna irregularitat, encara que ha afirmat que, si els agents estan fora de servei i no van armats, poden fer "el que vulguin" en el seu temps lliure.

PROTECCIÓ A CANDIDATS

Ha recordat que el conseller d'Interior, Joan Igansi Elena, va demanar al Ministeri d'Interior que Puigdemont tingués el mateix tracte en matèria de protecció que la resta de candidats a les eleccions.

"En ser fora de l'Estat, s'ha de demanar autorització, a la qual no hi ha hagut resposta o la resposta no ha estat positiva i, per tant, crec que aquesta és l'anomalia principal", ha argumentat el president català.

EL CAS DE BUCH

Preguntat per si creu que Elena pot acabar processat com l'exconseller d'Interior Miquel Buch, que va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per posar un escorta a Puigdemont, ha dit que no ho creu.

"El cas del conseller Buch va tenir injustament aquestes conseqüències, però les característiques són diferents", ha conclòs.