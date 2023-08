Aragonès no es reunirà amb Feijóo i el Govern assegura que tampoc ha rebut una petició

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no es reunirà amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de cara a la seva sessió d'investidura el 26 i 27 de setembre, i el Govern no ha rebut cap petició de reunió oficial per part del PP.

Així ho ha concretat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, aquest dimarts en roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, que ha afirmat que el president català no es reunirà amb Feijóo "perquè no tenen res de què parlar sobre la investidura entre el PP i Vox".

"No tenim res de què parlar amb Feijóo, i en cas que arribés (la petició), no es realitzaria", ha insistit Plaja en relació a la intenció del líder dels populars de reunir-se amb els presidents autonòmics de cara a la seva investidura.