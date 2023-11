Aragonès: "No hi ha raons per a la vaga preventiva" a Renfe pel traspàs de Rodalies

"Els drets dels treballadors es veuran plenament garantits" amb el traspàs



BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que "no hi ha raons per a la vaga preventiva" de treballadors de Renfe i Adif, que aquest preveuen la primera de cinc jornades de vaga de 24 hores, convocades arran de l'acord ERC-PSOE sobre el traspàs de Rodalies.

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa després d'un Consell Executiu extraordinari a la Generalitat, en què s'ha decidit crear un comissionat per al desplegament de l'acord del traspàs de Rodalies del Govern central a la Generalitat.

Aragonès ha assegurat que no comparteixen els motius de la vaga i que "els drets dels treballadors es veuran plenament garantits" amb el traspàs de competències.

"Som un govern compromès amb els drets de les treballadores i els treballadors; també, evidentment, amb el sector públic", i ha afegit que així ho proven els acords d'aquesta setmana per al conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS).

El president ha explicat que la Generalitat ja s'ha reunit amb representants sindicals de Renfe per explicar-los els acords entre el PSOE i ERC.

Ha sostingut que el Govern està centrant esforços en la defensa "de tots els treballadors, també els que cada dia fan servir Rodalies i que, a causa de les dècades de desinversió que hi ha hagut, no tenen assegurat que puguin arribar en condicions a la feina".

La convocatòria de vaga ha obligat Renfe a cancel·lar un total de 1.548 trens AVE, Llarga i Mitja Distància, a més del 75% de Rodalies programats en hora punta (de 6 a 9, de 14 a 16 i de 18.30 a 20.30), i el 50% la resta del dia.