Aragonès no es conforma amb el 'no' del Govern central al referèndum

MADRID, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha advertit aquest dimarts que no es conformarà amb el 'no' del Govern central a les seves propostes, tant del referèndum com del finançament singular, perquè les converses amb el PSOE "sempre comencen amb un 'no'" i acaben sent que 'sí'.

"Atenent els antecedents, per a mi un primer 'no', no és una resposta amb la qual em conformaré", ha advertit el dirigent independentista durant una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press. Segons Aragonès, els socialistes "sempre" comencen les converses amb un 'no' i després acaben sent que 'sí'. Un exemple d'això és per a Aragonès l'amnistia o el traspàs del Rodalies.

El republicà ha emmarcat els comicis del 12 de maig com una "oportunitat" per aconseguir resoldre el dèficit fiscal a Catalunya mitjançant un finançament singular "negociat bilateralment" i també per arribar a un acord polític per posar les condicions del referèndum.

CAL POSAR FI AL DESEQUILIBRI

En aquesta línia, Aragonès ha enaltit la seva proposta de finançament singular quan ha defensat que l'aportació de Catalunya a l'administració general de l'Estat ha de ser "exclusivament" pels serveis que presta l'Estat a Catalunya per posar fi al "desequilibri".

"No és un joc de suma zero entre Catalunya i altres territoris sinó bàsicament entre el conjunt de les comunitats autònomes i l'administració general de l'Estat. Des de fa 10 anys els recursos de l'administració han augmentat més d'un 60% i els recursos de les comunitats no han arribat al 40%, quan som els responsables de proveir els serveis bàsics", ha defensat.

NO NECESSITA EL VISTIPLAU DEL GOVERN CENTRAL

També li han preguntat per la seva intervenció durant la Comissió General de Comunitats Autònomes al Senat, després de la qual alguns membres del PSOE es van mostrar en desacord amb el dirigent català.

"Les meves intervencions no necessiten el vistiplau del Govern central", ha sentenciat, i ha carregat contra l'executiu espanyol per no comparèixer en la comissió per "defensar una llei tan important". "Quan deixes un camp sense defensar et marquen gols", ha advertit.

També ha aprofitat per criticar el to imperant entre el PSOE i el PP, a parer seu, "tòxic" i que "allunya" els ciutadans de la política.