Aragonès mostra "decepció" pel rebuig del PSC i Junts a la llei de lloguer de temporada

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat "decepció" pel fet que el PSC i Junts hagin rebutjat la regulació del lloguer de temporada.

En un missatge a X recollit aquest dijous per Europa Press, Aragonès ha manifestat: "De nou s'uneixen per donar l'esquena a una de les principals urgències de la ciutadania. Una oportunitat perduda per aportar solucions als problemes de la gent".

La Generalitat va aprovar el decret llei dos dies abans que comencés la campanya electoral del 12 de maig, però calia l'aprovació definitiva per part de la Diputació Permanent del Parlament, i aquest dijous s'ha rebutjat pels vots en contra de Junts i l'abstenció del PSC.