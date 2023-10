Aragonès: la manifestació de Barcelona reflecteix "el fracàs de la dreta i l'extrema dreta"

Contraposa el discurs de la dreta al d'una Catalunya que "decidirà el seu futur en llibertat"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona contra l'amnistia reflecteix un fracàs de la dreta i l'extrema dreta.

"Hem constatat una vegada més el fracàs de la dreta i l'extrema dreta. La manifestació d'avui (diumenge) és la constatació d'aquest fracàs", ha dit en unes declaracions durant un visita a Masquefa (Barcelona).

FEIJÓO, AYUSO I ABASCAL

Ho ha justificat perquè "quan Feijóo, Ayuso i Abascal l'únic missatge que tenen per a Catalunya és de venjança, és de repressió, és d'odi, constaten el seu fracàs".

Per ell, també es constata així el fracàs "dels seus projectes polítics, no només per a la ciutadania catalana, sinó també per a una majoria de la ciutadania de l'Estat espanyol".

"El fracàs d'avui (diumenge), d'aquesta manifestació, ens empeny a continuar batallant, més que mai, amb més força, per l'aministia i per l'autodeterminació", ha assegurat.

Per ell, "davant una dreta i una ultradreta espanyoles amb un discurs basat en el menyspreu, en l'odi, en la venjança, hi ha una Catalunya alegre, una Catalunya que mira al futur i que decidirà el seu futur en llibertat i sense repressió".