Aragonès, sobre l'arribada de Chery a Barcelona: "Avui és un dia per celebrar"

Agraeix els acords assolits amb la UGT Catalunya durant la legislatura



BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que "avui és un dia per celebrar" després que Ebro i Chery han acordat produir vehicles a l'antiga planta de Nissan a Barcelona.

Ha defensat que el Govern fa "molts mesos que treballa, acompanyant les empreses que han estat fent aquest vincle" perquè l'automobilística xinesa aterri a la capital catalana, en unes declaracions als periodistes aquest dimarts a la seu de al UGT Catalunya a Barcelona.

"On hi havia desinversió, ara hi ha reindustrialització", ha celebrat, i ho ha emmarcat en el Pacte Nacional per la Indústria, del qual ha dit que els sindicats en són protagonistes des del primer moment.

DIÀLEG SOCIAL

Aragonès ha agraït els acords assolits amb la UGT Catalunya durant la legislatura, abans de reunir-se amb el secretari general del sindicat, Camil Ros.

"Els acords que hem fet conjuntament, estratègies dibuixades de manera compartida i mesures que hem construït braç a braç permeten dir que hem fet la feina a la qual ens havíem compromès", ha assegurat, després de destacar els acords en matèria pressupostària, el Pacte Nacional per la Indústria i la regularització dels treballadors públics.

Ha defensat que les polítiques de treball, econòmiques i en matèria de serveis públics "s'han d'acordar amb els agents socials, i especialment amb els sindicats", per la qual cosa s'ha emplaçat a continuar amb aquest model en la pròxima legislatura.