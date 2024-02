Aragonès lamenta el "tràgic incendi" a València i posa la Generalitat a la seva disposició

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat aquest divendres el "tràgic incendi" d'un edifici a València i ha mostrat la seva disposició a ajudar en el que necessitin la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de València i la resta d'institucions.

"Com he tingut l'ocasió de fer, la Generalitat es posa a disposició de la Generalitat Valenciana, de l'Ajuntament de València i de la resta d'institucions d'aquestes terres germanes per ajudar-los en el que sigui davant d'aquest tràgic incendi. Avui també, Catalunya està amb València i amb les famílies afectades", ha destacat a l'inici d'un acte de suport a Ucraïna pel segon aniversari de la invasió russa.

També ha expressat el seu condol als familiars de les víctimes i ha desitjat una "ràpida recuperació" als ferits.