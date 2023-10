Aragonès lamenta que Lotte Energy hagi quedat "exclosa" de la segona convocatòria del Perte

L'empresa en va quedar fora de "manera provisional" i ja s'ha fet una reunió per revisar-ho



BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat que Lotte Energy Materials Spain "hagi quedat exclosa" de la segona convocatòria del projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (Perte) del sector del vehicle elèctric i connectat (Vec).

Ho ha dit aquest dimecres en la sessió de control al Parlament després que el líder del PSC, Salvador Illa, ha preguntat a Aragonès sobre la inversió de 1.200 milions que l'empresa va anunciar dilluns per construir tres plantes de producció d'elecfoil a Mont-roig del Camp (Tarragona).

El president ha celebrat la inversió, però ha assegurat que l'empresa ha presentat una sol·licitud de suport al Perte i que n'ha quedat exclosa: "Crec que el Govern central hauria de revisar aquesta qüestió", per la qual cosa ha demanat la col·laboració d'Illa.

"S'ha presentat a la segona convocatòria i ha rebut zero", i ha afegit que la Generalitat ja treballa amb el Govern central sobre aquesta qüestió.

INCOMPLIA REQUISITS

En la roda de premsa de dilluns per presentar la inversió, el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, va destacar que el projecte de Lotte Energy a Mont-roig ha rebut 18 milions de la primera convocatòria del Perte del Vec.

No obstant això, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press, l'empresa va quedar fora de la segona convocatòria de "manera provisional" perquè inicialment no complien els requisits, i ja s'ha fet una reunió amb l'equip tècnic per revisar-ho.