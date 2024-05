Aragonès: "Junts només compra la unitat quan ells creuen que la poden liderar"

Sobre la possible fusió BBVA-Banc Sabadell: "Les fusions s'esvaeixen en el temps"



BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha afirmat que "Junts només compra la unitat quan ells creuen que la poden liderar" però ha advertit que l'independentisme sempre serà de lideratges compartits perquè és transversal.

Els moviments transversals "no es poden reduir ni a un sol projecte ni a una sola persona", ha avisat en una entrevista de l''Ara', recollida aquest dissabte per Europa Press.

Sobre si preferiria Junts o PSC per formar govern, ha dit que un els seus tres objectius de la pròxima legislatura és arribar a un acord per a una solució democràtica: "La meva proposta és el referèndum concretat en el marc de l'acord de claredat, però disposats a parlar".

Les altres dos són el finançament singular i reforçar l'estat del benestar i de la llengua catalana: "Qui estigui d'acord a avançar per aquest camí serà qui aniré a buscar perquè em doni suport a la meva candidatura".

Ha advertit que, si el PSC presidís la Generalitat, "ni defensaria el traspàs de Rodalies ni defensaria una solució democràtica al conflicte", i, quant a Junts, ha dit que només té un projecte que considera personalista entorn del candidat, Carles Puigdemont.

"EL MEU MANOS LIMPIAS ES DIU CNI"

Sobre el període de reflexió del president del Govern central, Pedro Sánchez, ha dit que va ser una maniobra electoralista: "El meu Manos Limpias es diu CNI. I els Feijóo i Abascal que tant denuncia Pedro Sánchez, en el meu cas es diu Margarita Robles".

"Quan descobreixo que el CNI m'espia, no m'agafo 5 dies de reflexió. Si he de prendre una decisió, la prenc i la comunico", ha afegit.

RECURS SOBRE PEGASUS

En relació amb el fet que la Fiscalia ha demanat arxivar la causa contra l'exdirectora del CNI Paz Esteban pel cas Pegasus, ha dit que recorreran: "Anirem fins al final".

S'ha referit al fet que un dels arguments de la Fiscalia és que tot va començar en l'època en què Esteban no era directora del CNI: "Hi havia un altre director, Félix Sanz Roldán. Potser serà necessari que avaluïn si cal imputar-lo".

FUSIÓ BBVA-SABADELL

També s'ha parlat de la possible fusió BBVA-Banc Sabadell: en ser preguntat per si el Sabadell desapareixerà com li va passar a Caixa Catalunya en integrar-se en BBVA, ha respost: "Malgrat que en un determinat moment es puguin donar garanties que no serà així, les fusions s'esvaeixen en el temps".

Ha reiterat que a Catalunya li convenen més entitats financeres i no menys, i ha constatat dues preocupacions: no perdre la seu operativa del Sabadell, que continua a Catalunya malgrat tenir la seu social a Alacant; i el risc de concentració, perquè "el 80% del mercat bancari a Catalunya es repartiria entre dues entitats".

"No és un escenari bo per a la competitivitat del país que una sola entitat acumuli el 40%", i les fusions impliquen pèrdua d'ocupacions, ha afegit.

No ha volgut explicitar si ha parlat amb el president del Sabadell, Josep Oliu, si bé ha dit: "Evidentment, com a president la meva feina és estar al cas i traslladar quina és la meva visió".