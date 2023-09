Aragonès: "A Junts li correspon negociar en coordinació amb ERC o no"

Demana no donar per fet que ERC donarà suport a la investidura de Pedro Sánchez



BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat aquest divendres la necessitat que Junts es coordini amb ERC en la negociació d'una possible investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern central, però també contempla que no ho faci: "A Junts li correspon negociar en coordinació amb ERC o no".

"Si hi ha una negociació i una de les parts té els mateixos objectius i la mateixa eina, el millor seria coordinar-se. Nosaltres ho hem proposat, i a Junts li correspon negociar en coordinació amb ERC o no", ha sostingut en una entrevista del diari 'Berria' recollida per Europa Press.

Per Aragonès, una coordinació en la negociació entre les dues formacions seria la millor opció i també deixa clar que, en qualsevol cas, ERC defensarà la seva posició "perquè si set diputats d'un color són decisius, els altres set també ho seran".

Després de celebrar que coincideixin en la demanda de l'amnistia i un referèndum, també aplaudeix que comparteixin que la negociació és la millor via: "Durant 4 anys hem defensat, moltes vegades en solitari, que aquesta era la via. Junts ara se suma a explorar aquesta via. Ho faran a la seva manera i amb els seus plantejaments, però és extraordinàriament positiu des d'un punt de vista estratègic".

DISPOSICIÓ "ABSOLUTA"

"La nostra disposició és absoluta, no es tracta de guanyar, de tenir victòries de partit, sinó simplement de tenir victòries en clau de país", ha afegit Aragonès, que ha demanat mirar endavant malgrat recordar que Junts va decidir sortir del Govern fa un any.

El president, que ha reivindicat els resultats de l'aposta dels republicans per la negociació, creu que el que s'ha mogut en els últims quatre anys ha estat el PSOE, per la qual cosa consideren que són ells els que han d'explicar les seves raons.

Tot i que respecta la posició de totes les formacions, també la d'EH Bildu, ha avisat que "ningú no pot donar per fet que ERC votarà favorablement" la investidura de Sánchez i destaca que primer s'haurà d'arribar a un acord sobre la base de les premisses que plantegen.

En cas d'assolir l'amnistia, Aragonès ha explicat que hauran d'afrontar una segona fase i que ha de consistir a abordar "el fons del conflicte polític, molt més complex, i en què s'hauran de conjuminar moltes més voluntats".