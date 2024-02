Aragonès, Jové (ERC) i Batet (Junts) expressen el seu suport a Wagensberg al Parlament

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès; el president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i el president del grup de Junts, Albert Batet, han expressat aquest dimecres durant la sessió de control en el ple el seu suport al diputat d'ERC i membre de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, després d'haver-se traslladat a Suïssa.

"Desitjar que pugui tornar ràpid i s'alliberin totes les causes judicials que identifiquen protestes, les de fa quatre anys o fins i tot algunes que s'estan produint en alguns llocs d'Europa avui, amb terrorisme", ha sostingut Aragonès.

Jové ha expressat l'amor i la força del grup d'ERC cap al diputat, qui ha definit com valent, compromès i generós, i ha assegurat: "Ruben, aquesta batalla també la guanyarem".

Per la seva banda, Batet ha assenyalat que Wagensberg es troba "en una situació d'exili malgrat el que diguin els fiscals del Tribunal Suprem" i ha dit que l'independentisme no és terrorisme.

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón busca el diputat d'ERC per la causa judicial de Tsunami Democràtic.

VOX I CS

En acabar la sessió de control, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha apel·lat al Reglament del Parlament i ha demanat retirar de l'acta les intervencions del president de Vox a la cambra, Ignacio Garriga, i del líder de Cs, Carlos Carrizosa, sobre la situació de Wagensberg i de la diputada de Junts i membre de la Mesa, Aurora Madaula, que també està de baixa.

"Això és intolerable. Estem parlant de la salut de dues persones. Estem parlant, a més, d'un dret laboral com és el de tenir una baixa mèdica", ha lamentat Vilalta després que Carrizosa ha dit que Wagensberg és "un reprimit de 7.000 euros al mes que no va a treballar".

"Com no hem de censurar un senyor de la Mesa que continua cobrant el sou i que se n'ha anat?", ha respost Carrizosa.

Garriga també ha mantingut que els membres de la Mesa "se n'han anat de vacances", com ha criticat durant la seva pregunta a Aragonès en la sessió de control.

"No hi haurà cap codi de conducta ni cap reglament que m'impedeixi denunciar lladres, corruptes i delinqüents com vostès", ha afegit Garriga, després de la qual cosa ha estat cridat a l'ordre per la presidenta de la cambra, Anna Erra, que li ha demanat respecte per als diputats.