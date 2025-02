Aragonès insta a "treballar sense descans i sense excuses per assolir una pau definitiva" a Gaza

Alerta del "menyspreu" de Trump per les institucions democràtiques

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha instat a "treballar sense descans i sense excuses per assolir una pau definitiva tant a Gaza com al Líban assumint totes les parts la seva clara responsabilitat".

"No podem mirar cap a una altra banda, ni ens podem permetre l'assassinat indiscriminat de civils", ha dit en un article a 'Center for International Policy' d'aquest dimecres recollit per Europa Press sobre la nova presidència de Donald Trump als Estats Units.

En aquest sentit, ha afirmat que "tots els territoris tenen dret a ser respectats i a determinar lliurement el seu futur sense interferències externes".

TRUMP, "REFERÈNCIA" DEL POPULISME

Aragonès ha apuntat a la importància que tindran, a parer seu, els pròxims anys durant la presidència de Trump i ha afegit: "Ens hem de mantenir vigilants i reaccionar amb decisió i rapidesa".

Així, ha lamentat que "el populisme europeu d'extrema dreta i dreta veu Trump com un punt de referència" tant pel contingut de les seves polítiques com pel seu estil.

"El menyspreu tradicional de Trump per la separació de poders i les regles compartides, com demostra el seu paper en l'assalt del Capitoli el gener del 2021, planteja un problema no només per als Estats Units sinó per al món en el seu conjunt", ha conclòs.

Per això, veu "essencial que la històrica aliança transatlàntica de defensa mantingui una associació estratègica basada en valors democràtics".