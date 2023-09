Aragonès insta Sánchez a posar-se "les piles" i fer propostes per a la seva investidura

Demana abordar el "dèficit fiscal" de 22.000 milions d'euros a Catalunya



BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat el president del Govern central en funcions i candidat socialista, Pedro Sánchez, a posar-se "les piles" en les negociacions de la seva investidura i fer propostes.

En declaracions als periodistes abans d'assistir a un acte en l'Ateneu Barcelonès, i preguntat per com van les negociacions, Aragonès ha afirmat que de moment "no van gaire".

"És important que Pedro Sánchez, ho vaig a dir de forma molt clara, es posi les piles i comencin a posar propostes damunt la taula, perquè les nostres són clares", ha dit el també coordinador nacional d'ERC.

Aquestes propostes --ha reiterat Aragonès-- són l'amnistia per als encausats del 'procés', un referèndum d'autodeterminació i millores per a Catalunya.

"DÈFICIT FISCAL" I UNILATERALITAT

El president ha recordat que aquest mateix dilluns la Conselleria d'Economia i Hisenda ha presentat un informe que xifra el "dèficit fiscal" a Catalunya en 22.000 milions d'euros, el 10% del seu PIB.

"És imprescindible que aquesta qüestió s'abordi, i s'acabi amb aquest dèficit. És un dels deutes que té el Govern de l'Estat espanyol", ha dit.

Preguntat per les peticions de líders del PSOE i Sumar que l'independentisme renunciï a la unilateralitat, ha afirmat: "La unilateralitat que estem patint és la d'un Estat espanyol que actua constantment en contra de la majoria de ciutadans de Catalunya i el que voten".