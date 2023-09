Aragonès insta Sánchez a fixar les bases d'un referèndum a Catalunya en la pròxima legislatura

Creu que és "la condició que cal posar sobre la taula" i veu inevitable l'amnistia



BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat el president en funcions del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, a fixar les bases d'un referèndum a Catalunya que permeti als catalans votar sobre la independència.

Ho ha dit aquest dimarts durant el seu discurs en el debat de política general (DPG) al Parlament, que ha durat unes dues hores, i en el qual ha insistit que l'amnistia serà una realitat "inevitable".

Aragonès ha demanat a Sánchez "valentia i decisió" per assolir un compromís al llarg de la pròxima legislatura, i ha assegurat que a Catalunya no hi ha un problema de convivència o d'encaix, sinó de sobirania.

UNIÓ INDEPENDENTISTA

Ha destacat que els diputats independentistes del Congrés tenen la clau de la governabilitat, per la qual cosa ha cridat a aprofitar l'oportunitat des de la unió: "Estic preparat i no escatimaré esforços. La resolució del conflicte passa perquè Catalunya voti".

"Si mai hem tingut força per fer-ho, és ara. Hem de fer servir aquesta força per arrencar un compromís a Sánchez perquè Catalunya voti", ha insistit.

Considera que seria un "greu error" no aprofitar aquesta força, i ha alertat que, després de la desaparició de Cs del Congrés, no hi ha una majoria alternativa que no passi pels diputats independentistes.

"UN CAMÍ MOLT DIFÍCIL"

Aragonès ha celebrat que Junts s'afegeixi a la via de la negociació, "un camí molt difícil" pel qual el Govern ha apostat des de fa quatre anys i amb el qual han aconseguit que l'Estat reconegui que existeix un conflicte a Catalunya, ha dit.

Ha afirmat que l'amnistia serveix per garantir una negociació d'igual a igual, i "passarà, per molt que alguns s'indignin" i s'hi manifestin en contra, ha dit en al·lusió a l'acte del PP de diumenge.

El president ha situat l'amnistia com un compromís imprescindible per a la investidura, però ha advertit que les bases per votar en un referèndum són "la condició que cal posar sobre la taula".

UN ANY DE L'ANUNCI DE L'ACORD DE CLAREDAT

Ha recordat que precisament fa un any, en el DPG del 2022, va apostar per un acord de claredat que establís les "regles del joc" perquè els catalans poguessin decidir el futur polític de Catalunya, com a Escòcia, el Quebec o Irlanda.

Aragonès ha avançat que el Consell Acadèmic nomenat pel Govern per a l'acord de claredat presentarà pròximament les seves conclusions, un "punt de partida" per debatre.

GUANYAR O PERDRE UN REFERÈNDUM

A més a més, ha defensat que un referèndum és una eina democràtica i "la màxima legitimitat" per comptar amb tothom i aconseguir un resultat que tingui reconeixement.

"Estem disposats a acceptar la decisió de la ciutadania. Estem disposats a guanyar un referèndum, però també estem disposats a perdre'l si així ho decideix la ciutadania de Catalunya. Perquè som demòcrates", ha afegit.