Aragonès insta Sánchez a contemplar la seva proposta de referèndum: "Té un compromís signat"

Respon al president espanyol que "la novetat seria que Pedro Sánchez tingués una proposta per a Catalunya"



BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat el president del Govern central, Pedro Sánchez, a contemplar la seva proposta sobre un referèndum d'autodeterminació a Catalunya: "Té un compromís signat".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press en referir-se a l'acord signat entre ERC i el PSOE per a la investidura, que Aragonès ha recordat que inclou obrir "una nova fase del procés de negociació per escoltar les propostes de futur de Catalunya i la relació amb Espanya".

D'aquesta manera, ha respost a les declaracions del líder de l'executiu espanyol en una conferència de premsa a Doha (Qatar) dimecres, en les quals va acusar el president català d'electoralisme i va dir que no hi ha cap novetat en la proposta d'ERC ni en la resposta del Govern central: "No sé per què és notícia".

DEMANA PROPOSTES

En aquest sentit, ha coincidit amb el president espanyol en que la proposta d'ERC no és cap novetat, si bé ha assenyalat que "el que seria una novetat és que Pedro Sánchez tingués una proposta per a Catalunya".

"Què volen fer? Volen un nou Estatut, volen fer un altre tipus de desenvolupament, volen fer una reforma constitucional, volen un referèndum sobre el futur de Catalunya...", s'ha preguntat.

Sobre si es podria explorar un altre tipus de vies que no siguin el referèndum, ha afirmat que al que està "disposat és a contrastar propostes" per resoldre el conflicte de sobirania.

DEFENSA EL REFERÈNDUM

Així mateix, Aragonès ha defensat celebrar un referèndum, que veu com la millor solució: "Crec que el millor és que la ciutadania decideixi. I que totes les parts es puguin expressar, que hi hagi un procés de deliberació. I que hi hagi una votació".

En aquest sentit, ha sostingut que un referèndum permetria saber "què opina la ciutadania i actuar en conseqüència", i ha insistit que ara per ara, és l'única proposta que hi ha sobre la taula.