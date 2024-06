Aragonès insta Pradales a treballar per un "futur compartit" entre Catalunya i Euskadi

BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha felicitat aquest dissabte el nou lehendakari Imanol Pradales, després que ha assumit la màxima responsabilitat de l'Executiu basc, i l'ha instat a treballar per un "futur compartit" entre Catalunya i Euskadi.

"Zorionak, lehendakari Imanol Pradales. Et desitjo encerts en aquesta nova etapa i que Catalunya i Euskadi continuïn treballant per un futur compartit amb més drets, prosperitat i més llibertats per a les nostres nacions", ha expressat Aragonès en un missatge en el seu compte d'X, recollit per Europa Press.

Pradales ha jurat aquest mateix dissabte com a sisè lehendakari de la democràcia, a Guernica (Biscaia), i ha pres possessió com a president de l'executiu basc davant de més de 300 convidats a la Sala de Juntes de la localitat biscaina.