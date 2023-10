Aragonès insta a no equiparar les morts d'Israel i Palestina: "Les víctimes són víctimes"

Demana alliberar els ostatges israelians i que la resposta d'Israel s'adequï al dret internacional



BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostingut que no s'ha de posar en una balança les morts d'un bàndol i de l'altre en el conflicte entre Israel i Palestina "perquè, senzillament, els morts, la població civil, les víctimes són víctimes".

Així s'ha pronunciat aquest dimecres durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, en ser instat per la CUP a posicionar-se i condemnar els atacs d'Israel a la Franja de Gaza i reclamar l'alto el foc.

El president català ha assegurat que és partidari "de la necessitat d'un alto el foc que permeti generar un punt d'inflexió i generar una dinàmica de resolució diplomàtica sobre la base de la seguretat de la població".

Aragonès ha reclamat l'alliberament sense condicions dels ostatges israelians de Hamas, i també ha demanat que la resposta d'Israel a l'atac del 7 d'octubre per part de Hamas sigui "adequada al dret internacional humanitari".

També veu imprescindible que l'ajuda humanitària pugui arribar a la Franja de Gaza, "però també que s'aturin les hostilitats per totes les parts", ha afegit el president de l'executiu català.

POLARITZACIÓ

"Crec que aquesta és la funció que ens correspon i per la meva banda no faré cap contribució a una polarització creixent que també s'està produint entre la societat europea i la societat catalana sobre aquesta qüestió, perquè per sobre de qualsevol altra consideració, les víctimes són víctimes", ha insistit.

Aragonès ha subratllat que les víctimes d'aquest conflicte tenen el suport del Govern "sigui quina sigui la religió, sigui quin sigui l'origen nacional, sigui quin sigui el bàndol de la frontera en el qual estan en aquest conflicte".

Quan ha parlat el diputat cupaire, als escons dels anticapitalistes s'ha desplegat una bandera de Palestina i una estelada, a més de cartells de 'No en el meu nom'.