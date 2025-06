Aragonès insta el Govern a "aprofitar les oportunitats" per influir en la conjuntura estatal

BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i exconseller d'Economia, Pere Aragonès, ha instat la Conselleria d'Economia de la Generalitat i el Govern a "aprofitar les oportunitats" per influir en la conjuntura estatal, aprofitant l'aritmètica parlamentària actual al Congrés dels Diputats.

Ho ha dit aquest divendres en una atenció als mitjans després de participar en una taula rodona amb els exconsellers d'Economia Antoni Castells, Jaume Giró i Natàlia Mas, en l'acte de clausura del 4t Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya, organitzat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Allà, Aragonès ha explicat que, en circumstàncies normals, el Departament d'Economia o els presidents de la Generalitat no tenen incidència en la conjuntura estatal, però que en el context actual "sí poden decidir i han de sentir l'acompanyament necessari per aconseguir-ho" en àmbits com el finançament de la Generalitat.