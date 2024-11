Aragonès insta a "enfortir una Europa democràtica i de progrés" davant la victòria de Trump

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha demanat aquest dimecres "enfortir una Europa democràtica i de progrés" davant la victòria del candidat republicà en les eleccions dels Estats Units, Donald Trump.

L'excap de l'executiu català ha expressat en una anotació a X recollida per Europa Press que el resultat és una "mala notícia per al món i també per a Europa".

"Més que mai caldrà enfortir una Europa democràtica i de progrés davant les decisions difícils que tindrem per davant, amb un populisme i extremisme reforçats", ha manifestat.