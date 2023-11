Aragonès insta a continuar apostant per un sistema de justícia "modern i avançat"

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat aquest dijous a continuar apostant per un sistema de justícia "modern i avançat".

Així ho ha dit durant l'acte del Dia de la Justícia, acompanyat per la consellera de Justícia de la Generalitat, Gemma Ubasart, i ha afegit: "L'acte d'avui serveix per mirar enrere, per inspirar-nos i per agrair a totes les persones que durant 40 anys han donat forma al model de justícia de Catalunya".

Aragonès ha explicat que aquest mes de desembre farà 40 anys que Catalunya va assumir les competències de justícia, i durant aquest temps, "ha construït un model judicial propi malgrat les limitacions competencials".

"Des d'aquell moment, han aportat el seu talent i capacitat de treball diferents responsables i persones que han aportat el seu granet de sorra i, aquests guardons, són una bona manera d'agrair el seu compromís amb el sistema de justícia", ha explicat.

Ha relatat que tots els guardonats tenen "punts en comú: treballar per a la justícia que avança cap a un model proper, més independent, plural, garantista i que incorpora la perspectiva de gènere en les seves actuacions".