Aragonès insta a avançar cap a l'autodeterminació: "L'amnistia no és un punt i final"

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat aquest dijous a avançar cap a l'autodeterminació de Catalunya un cop aconseguida la llei d'amnistia: "L'amnistia és una gran victòria, però també hem de tenir molt clar que l'amnistia no és un punt i final".

Així s'ha expressat en l'acte 'International Experiences of Amnisties in Conflict Resolution' a l'antiga presó la Model de Barcelona, després que aquest mateix dijous ERC i el PSOE han signat un acord per a la investidura del president del Govern central en funcions i candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez.

"El conflicte es tancarà amb democràcia i reconeixent els drets nacionals de Catalunya. Vam dir des del primer moment que amb l'amnistia no n'hi havia prou", ha afegit.

Els republicans han acordat amb els socialistes el traspàs integral de Rodalies a la Generalitat, la llei d'amnistia i condonar 15.000 milions del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).

En l'acte també hi ha participat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, i hi han assistit la consellera de Justícia, Gemma Ubasart; la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, i la consellera de Territori, Ester Capella.