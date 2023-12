Aragonès insisteix en un referèndum i veu l'amnistia "el primer pas per resoldre el conflicte"

Afirma que la llei d'amnistia és "plenament constitucional"



BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistit en celebrar un referèndum a Catalunya i ha considerat que l'amnistia és "el primer pas per resoldre el conflicte polític entre Espanya i Catalunya".

En una entrevista a la Televisió Pública Suïssa (RTS) d'aquest dijous, recollida per Europa Press, ha assegurat que "hi ha una voluntat de la majoria dels catalans de poder decidir democràticament en un referèndum el futur del país".

"L'amnistia ha de permetre que ara s'obrin negociacions per fixar les condicions d'aquest referèndum, que és la nostra proposta", ha remarcat.

Aragonès ha apostat per un acord entre el Govern central i la Generalitat per "trobar una solució (al conflicte polític)" i creu que aquest acord no exclou uns altres, com en l'àmbit social, educatiu, sanitari i per a la millora del transport públic.

AMNISTIA

Ha assegurat que la llei d'amnistia és "plenament constitucional" i que està redactada respectant la Constitució i l'ordenament jurídic.

A més, ha recordat que "hi ha un precedent de 1977, que va permetre amnistiar, entre d'altres, als dirigents franquistes", en referència a la Llei d'Amnistia del 1977.

Finalment, ha assenyalat que durant la seva visita a Suïssa d'aquest dijous es va trobar amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que "malauradament ha de residir a Ginebra per preservar els seus drets i llibertats davant la repressió que està patint".