Aragonès inicia aquest dimarts el Debat de Política General mentre Feijóo se sotmet a la seva investidura

El Parlament votarà propostes sobre l'amnistia mentre continuen els contactes per a la investidura de Sánchez



BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, obrirà amb un discurs aquest dimarts a les 10 hores el tercer debat de política general (DPG) d'aquesta legislatura al Parlament, el mateix dia en què el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se sotmetrà a la seva sessió d'investidura al Congrés, a les 12 hores.

Totes dues sessions plenàries se celebraran mentre continuen els contactes entre ERC i Junts amb PSOE i Sumar sobre una hipotètica llei d'amnistia i altres condicions per investir el secretari general del PSOE i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

Aquestes converses sobre la investidura es produeixen després que el líder dels republicans, Oriol Junqueras, va afirmar que ja hi havia un acord sobre l'amnistia amb el PSOE, cosa que també ha donat per fet el mateix Aragonès, que ha demanat "obrir altres qüestions" en la negociació com l'autodeterminació de Catalunya.

L'AMNISTIA, EN FASE TÈCNICA

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat aquest dilluns que la possible llei d'amnistia es troba en fase tècnica i que "la part política ja està resolta".

En una roda de premsa, ha dit que "corren documents" entre els agents que plantegen l'amnistia, però no ha concretat entre quins partits circulen ni què especifiquen.

Sans ha donat "per feta" l'amnistia i ha assegurat que cal iniciar la fase resolutiva del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.

PEDRO SÁNCHEZ

Els socialistes han negat que ja hi hagi un acord sobre l'amnistia, i Pedro Sánchez va sostenir la setmana passada que "una crisi política mai no hauria hagut de derivar en una acció judicial i una judicialització" com la que es va produir en el procés independentista.

Durant la Festa de la Rosa del PSC a Gavà (Barcelona) d'aquest diumenge, Sánchez va recordar que la declaració unilateral d'independència (DUI) del 2017 es va produir sota mandat de l'expresident del PP Mariano Rajoy, i va reivindicar avançar en el "marc" de la Constitució a Catalunya i a tota Espanya.

"El nostre objectiu és continuar avançant en drets i en convivència. Quin serà el mètode? El diàleg amb els sindicats, la patronal, els territoris i les forces polítiques. I quin serà el marc? La Constitució", va dir.

JUNTS, "HERMETISME I DISCRECIÓ"

Per la seva banda, Junts ha mantingut el silenci sobre contactes per a la investidura després que l'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, va fixar les condicions per iniciar les negociacions: el reconeixement de la legitimitat democràtica de l'independentisme, l'abandonament de la via judicial contra independentistes, la creació d'un mecanisme de mediació que garanteixi el compliment de pactes i fixar com a únic límit els tractats internacionals de drets humans.

En unes declaracions a la premsa aquest diumenge a Vitòria-Gazteiz en el marc de la celebració de l'Alderdi Eguna del PNB, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va criticar la mobilització organitzada pel PP a Madrid perquè creu que representa l'Espanya que "veu que les urnes no li donen la raó".

Respecte a la sessió d'investidura de Feijóo, Turull va sostenir que va ser Puigdemont qui va determinar els punts cardinals de Junts i va apostar per l'"hermetisme i la discreció".

SUMAR

Sumar ha nomenat un grup de juristes, liderat per l'exdiputat de Comuns Jaume Asens, que treballa en una proposta d'amnistia, i la líder de la formació, Yolanda Díaz, també va negar que ja hi hagués un acord sobre l'amnistia i va anunciar que viatjarà a Catalunya després de la investidura de Feijóo per reunir-se amb agents socials, econòmics i del món cultural per treballar en la investidura d'un futur govern.

La portaveu de Sumar-En Comú Podem al Congrés, Aina Vidal, va qualificar aquest diumenge des de Tarragona la candidatura de Feijóo a la investidura de "frau contra la democràcia i frau entorn del model de política que està defensant el PP".

TRES DIES DE PLE

El debat de política general arrencarà amb el discurs inicial d'Aragonès aquest dimarts i continuarà dimecres amb les intervencions dels vuit grups parlamentaris --30 minuts cadascun-- i la resposta per part del president català, que ho podrà fer de manera general o de grup en grup, i després hi haurà un nou torn de rèplica.

En finalitzar aquest debat, s'obrirà un termini de mitja hora perquè els grups registrin les seves propostes de resolució, l'admissió a tràmit de les quals serà estudiada dijous al matí per la Mesa.

Dijous no hi haurà sessió plenària, i després de la reunió de la Mesa s'obrirà un segon termini fins a les 17 hores perquè els grups presentin propostes transaccionals --acordades entre diversos grups--, després del qual l'òrgan rector de la Cambra es tornarà a reunir i en tractarà l'admissió a tràmit.

El ple es reprendrà divendres amb el debat de les propostes de resolució, per la qual cosa els grups comptaran amb torns d'intervenció de 10 minuts cadascun, i es procedirà a la votació de les propostes de resolució.

DISCURS D'ARAGONÈS

El discurs d'Aragonès se centrarà a fer balanç de la seva obra de govern, propostes per "millorar la vida de la gent i continuar transformant el país" i abordar la situació política actual i la resolució del conflicte polític, han informat fonts de l'Executiu català.

Es tracta del primer debat de política general després de la sortida de Junts del Govern --just després del DPG del 2022--, per la qual cosa el president valorarà l'obra d'un Executiu format íntegrament per ERC i farà propostes concretes per "continuar facilitant les grans transformacions del país".

En clau independentista, Aragonès reivindicarà el referèndum com a "eina imprescindible" per resoldre el conflicte, i reclamarà l'amnistia per poder continuar avançant en la resolució del conflicte.

PROPOSTES DELS GRUPS

Els grups parlamentaris previsiblement aprofitaran el marc polític actual per presentar propostes de resolució relacionades amb la hipotètica investidura de Pedro Sánchez, amb l'amnistia, l'autodeterminació, la desjudicialització i resolució del conflicte polític i la convivència a Catalunya.

En aquest sentit, els socialistes han assegurat que estudiaran les propostes relatives a l'amnistia per veure amb quina intenció s'han elaborat, "si és constructiva o de divisió", també presentaran propostes pròpies sobre sostenibilitat, atenció primària i energies renovables.

La CUP demanarà que el Parlament es comprometi a tramitar la proposició de llei orgànica d'amnistia que va ser inadmesa a tràmit per la Mesa del Congrés el 2020 i que van presentar conjuntament ERC, Junts i la CUP.

El grup parlamentari de Vox ja va registrar una proposta de resolució "de rebot a utilitzar l'instrument de l'amnistia com a estratègia de negociació amb colpistes".

Per la seva banda, els comuns ja van anunciar que presentaran una proposta perquè el Parlament es posicioni explícitament "en contra d'un Govern de PP i Vox a l'Estat", i el text també demanarà que es constati la necessitat que hi hagi un Govern central a favor de Catalunya.

EDUCACIÓ SEXOAFECTIVA

Socialistes, cupaires i comuns coincidiran a presentar propostes sobre educació sexoafectiva, després que en els últims dies s'ha conegut el cas d'Almendralejo (Extremadura), en el qual desenes de menors han denunciat la publicació de fotografies nues seves creades amb Intel·ligència Artificial.

Els de Jéssica Albiach també demanaran que la Cambra catalana es posicioni en suport a les futbolistes de la selecció espanyola després del 'cas Rubiales' i insistiran a demanar la dimissió del president de la Federació Catalana de Futbol Joan Soteras, per "haver donat suport a Luis Rubiales".