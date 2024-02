Aragonès i Illa (PSC) signen a la Generalitat l'acord per als pressupostos del 2024

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, han signat aquest dimarts l'acord per aprovar els pressupostos del 2024, cap a les 16.15 a la Sala dels Diputats de la Generalitat.

Les dues parts havien anunciat al matí l'acord per aprovar els comptes, tot i que ara com ara no tenen els vots necessaris perquè s'aprovin al Parlament --ERC i el PSC sumen 66 vots dels 68 necessaris--.

El Govern celebrarà dimecres un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos, i després la consellera d'Economia, Natàlia Mas, portarà els comptes a la presidenta del Parlament, Anna Erra, i els presentarà a la cambra.