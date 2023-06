Aragonès homenatja la primera promoció dels Mossos per la seva "contribució" a 40 anys de servei

Sallent, als primers mossos: "Heu estat els nostres mestres"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha retut homenatge aquest divendres a la primera generació d'agents dels Mossos d'Esquadra en actiu per la seva "contribució" al desplegament de la policia catalana després de 40 anys de servei.

Ho ha fet en l'acte institucional pel 40è aniversari de la creació del cos al Palau de la Generalitat, al costat del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena; la consellera de Presidència, Laura Vilagrà; l'expresident Josep Montilla, i comandaments i excomandaments dels Mossos.

Aragonès ha ressaltat que els 268 primers mossos --en la següent promoció el cos es va obrir a les dones-- van ser "pioners" i referents per a les següents generacions, després de la creació de la policia catalana durant el mandat de l'expresident Jordi Pujol.

40 anys després --ha afirmat-- els Mossos són una policia moderna i eficaç a l'alçada dels cossos del seu entorn, integrats en xarxes de cooperació amb altres forces i amb presència per "terra, mar i aire i en el ciberespai".

El president ha defensat que l'assumpció de responsabilitats en l'àmbit de la policia "és una de les expressions més clares de la voluntat d'autogovern" de Catalunya, que aposta per un cos de proximitat i que s'assembli a la societat que representa.

"L'acte d'avui ha de posar en valor la contribució del cos dels Mossos al desenvolupament institucional de Catalunya", ha afegit Aragonès, que ha subratllat la resposta del cos a desastres naturals i als atemptats del 17-A, entre d'altres.

AGRAÏMENT A LES FAMÍLIES

També ha expressat el reconeixement a les famílies dels primers agents que van prendre la decisió de "viure" com a mossos, i no només dedicar-se a això com a professió, posant la seva vida i seguretat física al servei de la de la ciutadania, ha afirmat.

"Com a president no puc fer cap altra cosa que donar-vos les gràcies, a vosaltres i a les vostres famílies", ha dit el president, que ha sostingut que la policia catalana és motiu d'orgull.

Per la seva banda, el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha agraït la dedicació al servei públic de la primera generació d'agents: "Heu estat els nostres mestres, i ens ho heu ensenyat tot".