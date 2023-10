Aragonès garanteix que complirà el pacte de pressupostos aquest any després de les crítiques dels comuns

Preveu presentar la llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària en les pròximes "setmanes o mesos"



BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha garantit que el Govern haurà complert el pacte de pressupostos del 2023 abans que acabi l'any, després que la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, l'ha acusat d'"arrossegar els peus" amb les mesures acordades.

"Li haig de dir que no arribarem a complir-lo a finals de desembre", li ha etzibat Albiach durant la sessió de control al Parlament, després de la reunió de seguiment sobre els comptes que van mantenir dimarts els comuns i el Govern.

La líder dels comuns ha qualificat la reunió de "decebedora" i ha retret al Govern que estiguin aturades les mesures que, a parer seu, requereixen impuls polític, com la llei de barris verds i el registre de grans propietaris.

En particular, ha lamentat els retards en la reducció del temps d'espera per al metge de capçalera a cinc dies, i que ERC "hi votés en contra" en una resolució durant el debat de política general.

"Quina és la seva credibilitat, president?", li ha dit Albiach, que ha expressat dubtes sobre el sentit i la lògica, en les seves paraules, que el Govern exhaureixi la legislatura.

ARAGONÈS SOSTÉ QUE EL PACTE AVANÇA

En aquest sentit, Aragonès ha assegurat que el pacte de pressupostos està "avançant" i ha atribuït el retard de les mesures pactades amb els comuns el desembre del 2022 al fet que finalment els comptes s'aprovessin el març del 2023.

A més a més, els ha advertit que les majories alternatives de govern buscaran que ni comuns ni ERC "tinguin capacitat de decisió i influència", per la qual cosa ha demanat responsabilitat amb la legislatura.

JUNTS VEU "INACCIÓ" EN EL GOVERN

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha criticat la falta d'"autocrítica" del Govern després del debat de política general, en el qual el seu grup va demanar a Aragonès o bé un canvi de rumb o bé convocar eleccions.

A més a més, i a causa de la "inacció" de l'executiu català, ha avançat que Junts presentarà una proposició de llei per crear l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, pendent des de fa un any.

Aragonès li ha replicat que el seu grup va tard, perquè el Govern presentarà en les pròximes "setmanes o mesos" el seu propi projecte de llei per a l'agència, i ha recordat que fins fa un any les carteres de Salut i Drets Socials estaven en mans de Junts.